Хороший повод использовать свои накопления

ГК "КВС"

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.

Максимальная сумма кредита по программе «Военная ипотека» составит 2,450 млн. рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита до 20 лет. Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться здесь

«Жили-Были» – яркий, покоряющий своей индивидуальностью жилой комплекс. Ландшафтное оформление территории ЖК «Жили-Были» от компании ООО «Архитектурная мастерская Цыцина» позволит взрослым почувствовать себя детьми, а детям очутиться в настоящей сказке. Запоминающиеся, фантастические персонажи будут каждый день весело приветствовать жителей жилого комплекса.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут вам выбрать квартиру в ЖК «Жили-Были» и определиться с наиболее выгодной формой оплаты. Воспользуйтесь предложением по военной ипотеке от надежного банка! Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

*Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)