СМИ: Экс-король Малайзии смог прожить с женой из России всего год и развелся

Малайзийские газеты сообщили, что экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью Оксаной Воеводиной, которая ради заморского жениха сменила религию и взяла имя Рихана.

«50-летний султан Мухаммед V развелся со своей женой, бывшей победительницей конкурса красоты в России, 26-летней Риханой Оксаной Воеводиной после брака, который длился чуть больше года», – сообщает 17 июля местное издание New Straits Times.

Источники газеты подтвердили, что пара разошлась 1 июля после рассмотрения развода в суде Сингапура. При этом ни королевский дворец, ни сама Воеводина никак эту информацию не прокомментировали.

Таблоиды указывают, что у пары могли быть серьезные разногласия, так как развод якобы был talak tiga, то есть «необратимый». Журналисты отмечают, что королевскому двору не нравились некоторые действия жены Мухаммеда.

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» заключила брак с тогда еще королем азиатской страны в июне 2018 года. Для этого в апреле девушка приняла ислам и получила имя Рихана. Несмотря на такие жертвы, строгие правила королевства не позволяли ей носить титул королевы. Для монарха брак стал вторым. У пары родился сын. В январе 2019 года в Малайзии выбрали нового короля, а Мухаммед V стал султаном и правителем штата Келантан.