«Расчетные счета не заблокированы». Крупнейший частный вуз России рассказал, что работает в штатном режиме

Частный финансово-промышленный университет «Синергия» получил официальное подтверждение от Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей перед фискальным ведомством. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 17 июля.

Для проведения совместной сверки университет обратился в ИФНС России №2.

«Расчетные счета Университета «Синергия» не заблокированы и не были заблокированы, о чем свидетельствует информация по запросу о действующих решениях о приостановлении из официального источника налоговой службы», – рассказали в пресс-службе.

Ректор университета Артем Васильев добавил, что работа вуза идет в штатном режиме, идет приемная кампания и подготовка к новому учебному году.

О предположительных ограничениях на операции по счетам 15 июля сообщило издание The Bell.