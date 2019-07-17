Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности выработал топливо и приземлился в Жуковском

Самолет ИЛ-76 МЧС России выработал топливо и благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области утром 17 июля. После проверки борт отправится в Иркутскую область.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar

О приземлении самолета под номером SUM9127 свидетельствуют данные сервиса Flightradar. После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту, уточняет радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник ТАСС.

Как сообщал РБК, экстренную посадку борт запросил из-за сработавшего датчика, который указал на неисправность в гидравлической системе. Перед посадкой Ил-76 больше двух часов вырабатывал топливо.

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При этом РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах рассказало о неисправности в системе вентиляции и утверждало, что на борту находятся 13 человек.