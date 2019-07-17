Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.

С каждым годом онлайн-шопинг пользуется все большей популярностью. По оценке агентства Data Insight, 74% населения России ежедневно пользуются интернетом. Количество онлайн-покупателей неуклонно растет, а вместе с ними – увеличивается число интернет-магазинов.

Удержать клиентов помогает качественный сервис, соблюдение сроков доставки и удобство получения заказов. Всем обозначенным показателям соответствует служба доставки Boxberry. Компания работает на рынке с 2010 года, доставляет грузы во все регионы России и обеспечивает комфортное получение онлайн-заказов для покупателей.

Что важно для клиента во время получения посылки:

Близость пункта выдачи к дому. В настоящее время в России открыто более 2900 отделений Boxberry. Пункты выдачи расположены в густонаселенных районах города – в торговых центрах или рядом с крупными транспортными развязками.

В настоящее время в России открыто более 2900 отделений Boxberry. Пункты выдачи расположены в густонаселенных районах города – в торговых центрах или рядом с крупными транспортными развязками. Скорость получения заказов. Выдача посылок занимает считанные минуты. Клиенту достаточно назвать номер заказа – все посылки выдает оператор. Без ожидания в очередях и заполнения документов.

Выдача посылок занимает считанные минуты. Клиенту достаточно назвать номер заказа – все посылки выдает оператор. Без ожидания в очередях и заполнения документов. Удобство отслеживания. Местонахождение посылки можно отслеживать в личном кабинете. Здесь же можно продлевать срок хранения заказа в отделении или переадресовывать посылку в другой пункт выдачи.

Интернет-магазины могут передавать заказы на доставку в одном из 163 отделений Boxberry в Санкт-Петербурге. А отправлять – в любой регион России.

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