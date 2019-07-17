На юго-западе КАД закрывают ещё несколько съездов

В Петербурге на четыре дня закрывают три съезда на развязке КАД с автодорогой Стрельна – Пески и один съезд на развязке с продолжением улицы Пионерстроя.

Как сообщает 17 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ликвидацией колейности с 19 по 23 июля 2019 года будут закрыты для движения: переходно-скоростная полоса и съезды с внутреннего кольца на Красносельское шоссе к Стрельне и к Пескам, а также съезд в направлении от деревни Пески с Красносельского шоссе на внутреннее кольцо. Дополнительно будет перекрыт съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо на развязке с продолжением улицы Пионерстроя.

Дорожные работы будут вести в круглосуточном режиме, водителей предупредят с помощью информации на табло. На данном участке КАД всего четыре полосы для движения.

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Напомним, с 19 по 25 июля перекрыт съезд с внутреннего кольца на Таллинское шоссе в Санкт-Петербург, а с 19 по 23-е – съезд с Пулковского шоссе из Петербурга на внешнее кольцо.

Сейчас на КАД ремонтируют путепровод над проспектом Культуры, работы продлятся до 22 июля. До 1 сентября закрыт участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, а на развязке в Мурино до 15 июня 2020 года перекрыта одна полоса. На вантовом мосту до осени 2019 года ограничен проезд грузовиков.