Воры пробрались в офис к строителям на Минеральной. Уехали красиво - на Porsche и с шестью миллионами

Офисы нескольких строительных компаний обворовали пятеро молодых людей в Калининском районе Петербурга. На «работу» опытные преступники приехали за рулем Porsche Macan.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о взломе стеклопакетов второго этажа 13 дома по Минеральной улице поступило в полицию ночью 16 июля. По словам бухгалтера одной из компаний, «Адамант-строй», около полуночи ей позвонил охранник бизнес-центра, который сообщил о сработавшей сигнализации в офисах фирмы. Пока она ехала на работу, сотрудник службы безопасности гонял по территории компанию молодых людей. Они успели сесть в машину, поднять шлагбаум и уехать. Когда бухгалтер доехала до Минеральной, она увидела отжатый стеклопакет и вырванные из пола сейфы.

Об ущербе к вечеру 16 числа рассказали руководители трех компаний. Кроме «Адаманта», пострадали «КСБ-Проект» и «Стройсервис». Общая сумма украденного – 6,1 млн рублей. Деньги были отложены на зарплаты.