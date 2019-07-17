В Полюстрово опустошили банкомат Промсвязьбанка. Аппарат слежения предусмотрительно заклеили

Банкомат вскрыли в Калининском районе Петербурга. Сигнализация в помещении жилкомсервиса не сработала, так как датчик был заклеен.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), выдавленное окно в подвальном помещении ООО «ЖКС № 3 Калининского района» на улице Федосеенко, 31, заметили в восемь утра 16 июля. Незваного гостя не интересовали ценности самой жилконторы: объектом его посягательства стал банкомат Промсвязьбанка. Налетчику удалось вскрыть аппарат и опустошить его. Сколько внутри было денег, устанавливается.

Помещение оборудовано устройством слежения – объемным датчиком движения, но тот не сработал, так как был заклеен пластиком. Впрочем, есть надежда разглядеть преступника на кадрах камеры видеонаблюдения.