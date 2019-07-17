Над Москвой вырабатывает топливо борт МЧС. Он пытался увезти в Иркутск одного пассажира

Из-за неполадок в гидравлической системе в аэропорт Жуковский утром 17 июля возвращается спасательский ИЛ-76. Борт МЧС направлялся в затопленную Иркутскую область.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В хабе отметили, что на выработку топлива уйдет около 3-4 часов. По предварительной информации, опасности для экипажа и пассажира нет. Экстренную посадку борт запросил из-за сработавшего датчика, который указал на неисправность в гидравлической системе.

При этом РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах говорит о неисправности в системе вентиляции и утверждает, что на борту находятся 13 человек.

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По данным сервиса Flightradar, борт МЧС под номером SUM9127 нарезает круги на высоте около двух км в районе Воскресенска. Он вылетел в семь утра по Москве, соответственно, сядет не раньше десяти часов.