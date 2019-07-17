В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах на салюте в Минске

Двум сотрудникам российской компании предъявили обвинение по делу о взрывах фейерверков во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Сергей Аряев.

«Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия», – сказал он в комментарии ТАСС. При этом в Следственном комитете республики не стали подтверждать эту информацию. «Мы пока можем сказать, что расследование продолжается», – сказал официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

Россиян — мужчин 28 и 25 лет — задержали в Минске 4 июля. Они прибыли в Белоруссию специально для оказания технической помощи при подготовке к салюту. По версии следствия, представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. «Они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — пояснили в СК.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека). Название компании ведомство не уточняет.

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Салютные установки были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (город Сергиев Посад). Начальник конструкторского бюро компании Андрей Имкин заявил «Фонтанке», что сотрудники предприятия лишь консультировали белорусов и программировали выстрелы.

Праздничный салют по случаю Дня независимости в Минске закончился смертью женщины. Ранения получили не менее десяти человек. Такое же оборудование привезут в Петербург ко Дню Военно-Морского Флота.