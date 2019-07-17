Петербургский дождь временно оставил совладельца «Русской рыбалки» без жилья на Крестовском. Интерьеры гардероба и спален затопило на 3 млн

Совладелец ресторанов «Русская рыбалка» и «Карл и Фридрих» Владимир Львовский оказался беззащитен перед стихией и человеческой безалаберностью. О том, что вода не может просачиваться сквозь стены, если эти стены принадлежат престижному дому на Крестовском, предпринимателю пришлось рассуждать в суде.

О взыскании беспримерной компенсации за квартирную протечку накануне сообщила пресс-служба городского управления судебных приставов. С их помощью 48-летний петербуржец добился выплаты, назначенной за причиненный ущерб. Он судился с компанией «Бизнес Сегмент», которую обязали заплатить 1 миллион 872 тысячи рублей. Эта сумма была указана в исполнительном листе, выданном Красногвардейским судом.

«Добровольных действий, направленных на погашение задолженности, от компании не последовало. Денежные средства в полном объеме были списаны с ее банковского счета», – сообщили в УФССП Петербурга.

Единственным человеком в городе, судившимся с «Бизнес Сегмент», является ресторатор Владимир Львовский. Компания выполняла по договору подряда комплекс работ по ремонту фасадов и системы водоотведения в жилом доме на Крестовском острове.

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«В период с 1 апреля по 12 июля 2016 года был произведен частичный демонтаж штукатурного слоя фасада на террасе под квартирой и демонтаж подоконников и карнизов по всему фронту работ. Из-за проливных дождей с 4 июля по 8 июля 2016 года произошла протечка дождевой воды сквозь ограждающие конструкции, в результате которой пострадали внутренние помещения квартиры», – говорится в решении Красногвардейского суда.

Вода залила прихожую, гардеробную, четыре комнаты. Львовский выставил счет компании и своему ТСЖ на 3,2 млн рублей. Суд удовлетворил его требования частично.