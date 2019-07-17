Экологи перекрыли трубы, по которым в Новую с территории Пулково тёк антифриз

Канализационные трубы, содержимое которых стало поводом для судебных разбирательств между правительством и аэропортом Петербурга, заглушили и опломбировали.

Об этом сообщает комитет по природопользованию, фотографии «затампонированных» труб были опубликованы в соцсетях 16 июля. Чиновники отмечают, что вместе с комитетом на месте работали сотрудники Росприроднадзора, Невско-Ладожского бассейнового водного управления и активисты из движения «Ульянка Экология».

«В связи с временным переключением поверхностного стока с территории аэропорта «Пулково» в канализационные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», выпуски в водный объект были заглушены, заглушки опломбированы. Таким образом, с 16 июля сброс поверхностных сточных вод с территории аэропорта «Пулково» в канал Новый (Сбросной) и далее в реку Новую прекращен», – добавили в комитете.

Ранее выяснилось, что в реку через канал Новый уходят сточные воды от управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы». Та признала повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения. Летом в Новой, как и в других водоемах юга города, находили мертвых уток. Договор о пользовании каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд. Росприроднадзор оштрафовал компанию, от повторного штрафа смольнинского комитета по природопользованию она защитилась в суде. При этом ущерб от загрязнения реки Новой оценивается в160 млн рублей. Бывшему гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву было предъявлено обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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Оператор аэропорта также сообщал, что получил разрешение на присоединение со стороны «Водоканала Санкт-Петербурга» и начал реализовать проект по отведению сточных вод в общегородскую канализацию. ВВСС подписали договоры с подрядчиками на разработку документации и выполнение работ. Кроме того, было заключено допсоглашение к договору с самим Водоканалом: до того, как будут построены новые очистные сооружения, аэропорт сможет сбрасывать 4 тысячи кубов в сутки в канализационную камеру на улице Пилотов. При этом требовалось выполнить ряд технических условий: разделить поверхностный сток, который пойдет в канализацию, и антифриз, а также обеспечить утилизацию антиобледенительной жидкости.