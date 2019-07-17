Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 62.81р
70.68р
09:20 17.07.2019
Расширенный поиск

Город
17.07.2019 09:08
Печать

Экологи перекрыли трубы, по которым в Новую с территории Пулково тёк антифриз

Канализационные трубы, содержимое которых стало поводом для судебных разбирательств между правительством и аэропортом Петербурга, заглушили и опломбировали. 

Об этом сообщает комитет по природопользованию, фотографии «затампонированных» труб были опубликованы в соцсетях 16 июля. Чиновники отмечают, что вместе с комитетом на месте работали сотрудники Росприроднадзора, Невско-Ладожского бассейнового водного управления и активисты из движения «Ульянка Экология». 

«В связи с временным переключением поверхностного стока с территории аэропорта «Пулково» в канализационные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», выпуски в водный объект были заглушены, заглушки опломбированы. Таким образом, с 16 июля сброс поверхностных сточных вод с территории аэропорта «Пулково» в канал Новый (Сбросной) и далее в реку Новую прекращен», – добавили в комитете. 

Ранее выяснилось, что в реку через канал Новый уходят сточные воды от управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы». Та признала повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения. Летом в Новой, как и в других водоемах юга города, находили мертвых уток. Договор о пользовании каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд. Росприроднадзор оштрафовал компанию, от повторного штрафа смольнинского комитета по природопользованию она защитилась в суде. При этом ущерб от загрязнения реки Новой оценивается в160 млн рублей. Бывшему гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву было предъявлено обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).  

Реклама

Оператор аэропорта также сообщал, что получил разрешение на присоединение со стороны «Водоканала Санкт-Петербурга» и начал реализовать проект по отведению сточных вод в общегородскую канализацию. ВВСС подписали договоры с подрядчиками на разработку документации и выполнение работ. Кроме того, было заключено допсоглашение к договору с самим Водоканалом: до того, как будут построены новые очистные сооружения, аэропорт сможет сбрасывать 4 тысячи кубов в сутки в канализационную камеру на улице Пилотов. При этом требовалось выполнить ряд технических условий: разделить поверхностный сток, который пойдет в канализацию, и антифриз, а также обеспечить утилизацию антиобледенительной жидкости.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.07.2019 15:20

Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.07.2019 12:57

Следующая станция – Диснейленд Париж

Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Следующая станция – Диснейленд Париж».
ГК «Полис Групп»
16.07.2019 12:39

ГК «Полис Групп» будет строить проекты по BIM-технологиям

Земельный банк ГК «Полис Групп» для реализации новых проектов в настоящее время сформирован на 3-4 года вперед. Для всех новых объектов, которые находятся в стадии проектирования и готовятся к запуску в 2019-м году и последующие годы, девелопер планирует применять BIM-технологии.
ПСК
16.07.2019 10:26

ПСК: на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением

По предварительным итогам полугодия Петербург отличился от других городов России, поставив антирекорд по вводу жилья: этот показатель снизился практически на 60%*. Аналитики ГК «ПСК» считают, что статистика выровняется во второй половине года. При этом на покупательскую активность темпы строительства не повлияют.
pixabay.com
15.07.2019 18:18

ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

Группа компаний «ПСК» приобрела земельный участок площадью 4691 кв.м. и проект строительства жилого комплекса бизнес-класса. Эксперты ПСК оценивают локацию как одну из самых перспективных в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Фото предоставлено ГК "Лидер Групп"
15.07.2019 17:24

День открытых дверей в ЖК YOGA

14 июля ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в жилом комплексе YOGA, возводимом компанией в Приморском районе по адресу: Комендантский проспект, 55, к. 1.
«Аквилон Инвест»
15.07.2019 16:40

«Аквилон Инвест» 22 июля открывает продажи в ЖК Promenade в Адмиралтейском районе

Проект бизнес-класса состоит из семи корпусов переменной этажности, включающих как квартиры, так и апартаменты. Общее количество лотов – 652. Цены начинаются от 4,5 млн рублей.
Setl City
15.07.2019 15:59

«Петербургская Недвижимость» предлагает решение квартирного вопроса от 500 руб. в день*

В июле клиенты компании могут приобрести квартиру по ипотечной программе с платежом, сопоставимым с ценой двух чашек кофе, — от 500 рублей в день*.
pixabay.com
15.07.2019 14:11

Апарт-комплекс START от ПСК аккредитован третьим по счёту банком

Уралсиб стал третьим по счёту банком, который аккредитовал строящийся на севере Петербурга апарт-комплекс START от ГК «ПСК». Теперь покупателям доступна ипотека со ставкой от 9,7%.