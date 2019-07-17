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Общество
17.07.2019 09:01
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе. Документы попали в Сеть

Информация о военных базах в Европе, на которых находится ядерное оружие США, случайно появилась в докладе члена парламентской ассамблеи НАТО. Места размещения раскрыл канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей. Согласно этому отчету, в Европе находятся 150 американских бомб.

Документ был опубликован в апреле, однако впоследствии его удалили. Спустя еще некоторое время отчет снова появился в Интернете, но уже без секретных данных, пишет 17 июля РБК со ссылкой на газету The Washington Post (WP).

Тем не менее копию его первоначальной версии на своем сайте 16 июля показало бельгийское издание De Morgen. Новая версия этого отчета, по его информации, была размещена в Сети 11 июля. Документ издание называет официальным, отмечая, что 1 июня он обсуждался на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в столице Словакии Братиславе.

В отчете под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» автор доклада пытается оценить будущее политики НАТО в области ядерного сдерживания. В первой версии этого документа в разделе о ядерном арсенале говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, B?chel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и In?irlik в Турции.

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В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Источников этой информации автор доклада не указывал.

На прошлой неделе в Сети появилась исправленная версия отчета Дея. В ней информации о местах размещения американского ядерного оружия уже не было. Вместо нее со ссылкой на доклад 2018 года неправительственной американской организации «Инициатива по ядерной угрозе» в документе отмечалось, что среди стран-союзников, которые «упоминаются как государства, эксплуатирующие самолеты, способные переносить ядерное оружие, — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция».

Парламентская ассамблея НАТО является межпарламентской организацией, которая объединяет законодателей государств — членов НАТО.

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