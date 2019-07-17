Две смерти с четырьмя неизвестными: полиция расследует ДТП в Ленобласти

Две смертельные аварии случились минувшей ночью с разницей в полчаса в южных районах Ленинградской области. Личности всех участников этих ДТП дорожным полицейским сразу установить не удалось.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 16 июля около 23 часов на 7-м километре дороги Ульянка – Отрадное (Тосненский район), по предварительной информации, «Шевроле Ланос» вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину. Пешеход скончался на месте, его личность устанавливается. Водитель на «Шевроле» скрылся, ведётся его розыск.

Через полчаса на 13-м километре дороги Будогощь – Половинник (Киришский район) «Форд Фокус» вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался на месте, а его пассажир получил травмы. Личности обоих устанавливаются.

ГИБДД проводит проверки по фактам этих ДТП.