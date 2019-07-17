Грузовик на Шафировском прошёл сквозь ограждение и полностью перекрыл встречку

Самосвал «Мерседес» рано утром 17 июля на некоторое время полностью перекрыл движение по Шафировскому проспекту в сторону КАД.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в начале пятого грузовик «успешно миновал отбойник» и оказался полностью на встречной полосе, перегородив её. «Я за ним ехал, какой-то хлопок был, и он резко влево [дал] угол через отбойники», – рассказывает Станислав.

Автомобилистам, ехавшим в сторону КАД, приходилось или сдавать задним ходом, или попросту разворачиваться и возвращаться против движения.

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Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Уже через пару часов дорогу освободили. Сейчас заторов там нет. В целом в Петербурге сейчас, по оценке «Яндекса», зелёные 3 балла.

Утренняя загруженность дорог с 11 июля не превышает 3 балла.