Ночной Петербург с борта легендарной «Полтавы». Как линейный корабль готовится возглавить парад в День ВМФ. ВИДЕО

Корабль «Полтава» — историческая копия первого линейного корабля Балтийского флота — готовится возглавить парад в День ВМФ. В ночь на 17 июля корабль перебазировался с Английской набережной на рейд в акваторию Невы.

Для этого потребовались два буксира и военные корабли — проводка должна быть идеально точной, чтобы «Полтава» не задела разведенные мосты высокими мачтами.

Увидеть линейный корабль во главе парада в День ВМФ можно будет 28 июля. А пока посмотрите, как выглядит ночной город с борта легендарного корабля и что происходит на палубе, когда «Полтава» находится в движении.