«Приток солнечного тепла ограничен». Всё о середине лета в Петербурге
Середина лета-2019 в Петербурге по-прежнему «радует» горожан прохладой и дождичком. Как поэтично выразился утром 17 июля синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду «окажет влияние северо-восточная периферия циклона».
«Его усилиями облаков в небе над регионом станет больше, местами пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен», – написал специалист в Facebook.
В городе днем +20…+22°, в Ленобласти +18…+23°. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла.