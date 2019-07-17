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Общество
17.07.2019 08:25
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«Ведомости» узнали о 4 миллиардах рублей убытка при строительстве ледокола «Виктор Черномырдин» в Петербурге

Убыток Объединенной судостроительной компании (ОСК) от проекта строительства самого большого в мире неатомного ледокола «Виктор Черномырдин» может составить 4 млрд рублей, если сумма контракта не изменится. Это утверждает 17 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Контракт на строительство судна заключили в 2011 году на 7,95 млрд рублей.

«Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат», — заявил «Ведомостям» представитель ОСК, он отметил, что часть затрат компании уже компенсировали, но не уточнил, о каких суммах идет речь.

Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев в комментарии «Ведомостям» подчеркнул, что цена контракта в 7,95 млрд руб. — окончательная и компания ее не увеличивала. В Минпромторге также заявили изданию, что стоимость контракта не изменялась.

ОСК еще не просила правительство о компенсациях, утверждает собеседник газеты, близкий к Минтрансу. По его словам, «это целесообразно сделать после сдачи судна». В то же время, ОСК уже обращалась к властям с просьбой перенести сроки сдачи ледокола и «Росморпорт» может потребовать штрафов, добавил источник.

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Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в 2012 году на Балтийском заводе в Петербурге, изначально судно планировали сдать в 2015 году, но сроки неоднократно переносили. На воду судно спустили в конце 2016 года. Ожидается, что «Росморпорт» получит ледокол в декабре 2019 года.

Достраивать ледокол решили на АО «Адмиралтейские верфи», в ноябре 2018 года на судне произошел пожар. Во время ЧП пострадали два человека. В больницу был госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К ликвидации огня на строящемся ледоколе привлекли 35 расчётов и 139 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). По версии следствия, на ледоколе неосторожно работали с открытым огнём.

Длина судна составляет 147 м, ширина — 29 м, «Виктор Черномырдин» способен автономно проплыть 60 суток, непрерывно идти через лед толщиной до 2 м и вести ледокольные работы во льдах до 3 м.

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