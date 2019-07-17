Рядовым и сержантам-контрактникам «существенно» повысят зарплату

О существенном повышении зарплаты рядовым и сержантам российской армии, служащим по контракту, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу. Издание анонсирует индексацию с 1 сентября.

«Существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифных разрядов»,— пишет издание.

Увеличится и компенсация за наем жилых помещений рядовым и сержантам-контрактникам. Выплата будет такой же, как у офицеров и прапорщиков. Ранее об этом руководство страны попросили в Минобороны.

Кроме того, рядовым и сержантам, а также курсантам военных учебных заведений предоставят право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.