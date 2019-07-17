Петербуржцы посмотрели на последнее лунное затмение. Ждать следующего придется шесть лет

Частичное лунное затмение можно было наблюдать в ночь на 17 июля в Петербурге. Спутник Земли ушел в тень нашей планеты на 65 процентов.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Затянувшие небо над Северной столицей тучи помешали увидеть только финал небесного явления, которое продолжалось около двух часов. Пик затмения – в 00:31 — был виден отчетливо при ясном небе.

На ближайшие шесть лет это затмение станет последним зрелищным, следующее будет в 2025 году.