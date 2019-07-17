В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.

Американское издание пишет, что одним из основных потенциальных покупателей самолета могла бы стать Польша. В другой публикации Defense One отмечается, что США вместо Турции могли бы на льготных условиях направить F-35 Lightning II в Восточную Европу. Речь идет, кроме Польши, прежде всего об Эстонии и Литве, где истребители могли бы использоваться для обучения местных летчиков и усиления Балтийского воздушного патрулирования.

Также допускается возможность отправки F-35 Lightning II на Украину. «Если кто-то действительно хочет разозлить [президента России Владимира] Путина — возможно, довольно опасным способом, тогда, конечно, всегда есть Украина», — пишет издание. Тем не менее, Defense One считает гипотетическую поставку F-35 Lightning II на Украину экстремальным шагом, который наверняка спровоцирует утечку технологий.

Согласно источникам Defense One, в настоящее время в США на разной стадии производства находятся около 30 единиц F-35 Lightning II, предназначенных для Турции. Еще четыре таких истребителя используются для подготовки турецких летчиков. Изначально Турция в 2020-х годах должна была получать по 5-10 единиц F-35 Lightning II в год.

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В июне сообщалось, что Турция, опасаясь санкций США из-за покупки C-400 «Триумф» у России, накопила запасные комплектующие для собственных истребителей четвертого поколения F-16 Viper американского производства.

В июне 2018 года стало известно, что США могут передать Турции F-35 Lightning II с урезанной системой ALIS (Autonomic Logistics Information System).

Турция является одним из основных партнеров США в создании F-35 Lightning II. Для истребителя турецкие предприятия выпускают около 400 деталей. Возможные санкции Вашингтона в отношении Анкары связаны с покупкой последней у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В США уверены, что подобные системы будут использоваться Москвой для сбора информации о F-35 Lightning II.