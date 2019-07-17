Путин и Лукашенко решили неформально встретиться в монастыре строгого устава

Интрига вокруг места неформальной встречи лидеров России и Белоруссии, намеченной на 17 июня, разрешилась.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в среду проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь. Об этом сообщает сайт Кремля.

После того, как 17 июля Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.