Россия продолжает "скидывать" гособлигации США

Россия в мае 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд, следует из материалов Минфина США.

При этом в мае на долю долгосрочных облигаций пришлось $5,250 млрд по сравнению с $5,832 млрд в апреле, а краткосрочных – $6,774 млрд по сравнению с $6,304 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,11 трлн и Япония с $1,10 трлн.