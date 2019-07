Зеленский поздравил фон дер Ляйен с назначением

Президент Украины Владимир Зеленский поспешил поздравить Урсулу фон дер Ляйен с утверждением на посту главы Еврокомиссии и выразил надежду на развитие отношений Украины и ЕС.

"Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен с назначением ее как первой женщины-президента Еврокомиссии. Желаю вам успехов и надеюсь на тесное сотрудничество и дальнейшее развитие тесных отношений Украина-ЕС", – написал он в Twitter.

My sincere congratulations to @vonderleyen on her appointment as the first female President of @EU_Commission. I wish you every success and look forward to working with you in close cooperation to develop further strong Ukraine-EU relations.