Соболь и Паук официально сняты с выборов в Мосгордуму

Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и рок-музыканту Сергею "Пауку" Троицкому отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Решение принято на заседании окружной избирательной комиссии 43-го округа во вторник вечером, сообщает Интерфакс.

Из 4940 подписей, предоставленных Соболь в ее поддержку, 712 признаны недействительными, одна – недостоверной. Таким образом, недействительными признаны 14,4% подписей при допустимых 10%. Среди нарушений: подписи умерших людей, несоответствия паспортных данных, подписи жителей других округов, дважды оставленные подписи. Из 4610 представленных Сергеем Троицким подписей недействительными признаны 687.

Позднее избирательная комиссия 5-го округа отказала в регистрации кандидату в Мосгордуму оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Комиссия 43-го округа также во вторник отказала в регистрации актеру Андрею Соколову. Накануне лишился шансов быть избранным в парламент столицы оппозиционер Илья Яшин.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.