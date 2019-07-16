Во Франции приняли закон о реконструкции Нотр-Дама

Французский парламент приняли закон о реконструкции Нотр-Дама, сообщает France 24. При этом часть парламентариев настаивала на том, что собор невозможно восстановить в поставленный президентом Франции Эммануэлем Макроном пятилетний срок.

Целью данного закона является организация работ по восстановлению собора на пожертвования в размере €850 млн ($954 млн), которые были обещаны от индивидуальных, корпоративных и частных лиц.

В конце июня прокуратура Парижа озвучила результаты предварительного расследования причин пожара на Соборе Парижской Богоматери, сообщал Le Figaro. По словам прокурора Парижа Реми Хейца, к пожару в Соборе могли привести неполадки с электричеством или непотушенная сигарета. При этом точную причину инцидента прокуратура назвать пока не может.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Распространение пламени привело к полному обрушению крыши, шпиля и часов. После нескольких часов тушения командир парижской пожарной службы заявил, что специалистам удалось спасти несущие конструкции собора, передавал телеканал BFM TV. Полностью ликвидировать пожар удалось только на следующее утро.