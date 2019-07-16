Исчезнувший два дня назад танкер Эмиратов все-же нашелся в Иране

Исчезнувший два дня назад танкер Эмиратов все-же нашелся в Иране, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Оно цитирует официальный представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, который заявил о том, что иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован иранскими ВМС в территориальные воды Ирана после получения ответного сигнала на запрос об оказании помощи.

"Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами", – сказал он. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Ранее источник в Пентагоне предположил, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, проходивший через Ормузский пролив. По информации агентства Associated Press, около двух дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских баз.

В свою очередь представители ОАЭ утверждали, что с танкера не передавался сигнал бедствия.