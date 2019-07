Крамп-Карренбауэр может возглавить Бундесвер

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым министром обороны ФРГ. Об этом 16 июля вечером сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ХДС.

#BREAKING Sources: Kramp-Karrenbauer to become new German defence minister pic.twitter.com/INHsDT44b1

— dpa news agency (@dpa_intl) 16 июля 2019 г.