Крамп-Карренбауэр может возглавить Бундесвер
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым министром обороны ФРГ. Об этом 16 июля вечером сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ХДС.
#BREAKING Sources: Kramp-Karrenbauer to become new German defence minister pic.twitter.com/INHsDT44b1
— dpa news agency (@dpa_intl) 16 июля 2019 г.
В то же время, Rheinische Post со ссылкой на источники в правительстве писала о том, что главой Минобороны станет нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан.
Пост руководителя минобороны ФРГ становится вакантным из-за того, что экс-глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйен 16 июля утверждена председателем Еврокомиссии.
Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер Германии именно в ней видела свою политическую преемницу.