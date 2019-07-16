Крамп-Карренбауэр может возглавить Бундесвер

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым министром обороны ФРГ. Об этом 16 июля вечером сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ХДС.

В то же время, Rheinische Post со ссылкой на источники в правительстве писала о том, что главой Минобороны станет нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан.

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Пост руководителя минобороны ФРГ становится вакантным из-за того, что экс-глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйен 16 июля утверждена председателем Еврокомиссии.

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер Германии именно в ней видела свою политическую преемницу.