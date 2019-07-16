Лагард объявила об отставке с поста главы МВФ

Кристин Лагард уходит с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда. Об этом она объявила 16 июля.

Как сообщает BBC, официально отставка состоится 12 сентября. После этого Лагард займёт пост председателя Европейского центрального банка. Ожидается, что утверждение ее кандидатуры на посту главы ЕЦБ состоится позднее 16 июля.

Лагард – первая женщина, ставшая главой МВФ. Она заменила на этом посту Доминика Стросс-Кана, который ушёл после скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании.

Напомним, ранее 16 июля уже состоялось назначение представительницы прекрасной половины человечества на один из ключевых постов евробюрократии – глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйнен была утверждена председателем Еврокомиссии, она сменит на этом посту Жана-Клода Юнкера.