Петербуржцы увидели над городом облако в виде спирали и предложили свои названия для явления
Жители Выборгского района Петербурга любовались странными облаками днём 16 июля. Фотографиями поделились пользователи соцсетей.
На снимках видно, как облака в небе образовали затейливую спираль, отдалённо похожую на торнадо. Администраторы паблика «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Неизданное» предложили придумать название явлению. Комментаторы не упустили случая покреативить.
Подписчики паблика предложили назвать облака «небесным торнадо», «Оком Саурона» «порталом в будущее».