Трамп оставит Турцию без истребителей F-35 из-за сделки с Россией по С-400

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию «крайне сложной» и «несправедливой», и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями. По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Ранее 16 июля кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что поставка турецкой армии российских ЗРК подрывает потенциал F-35.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки. 16 июля в турции сел уже 12-й борт с компонентами С-400.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.