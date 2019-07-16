В Николаевской области Украины нашли мёртвым кандидата в депутаты Рады от оппозиции

В городе Первомайск Николаевской области Украины около 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. Об этом сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком. По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Экс-нардеп Елена Бондаренко в Facebook сообщила, что речь идет о Василии Мосякине, который был директором местного КП "Флора" и баллотировался в народные депутаты от "Оппозиционного блока". Выборы в украинский парламент пройдут в ближайшее воскресенье.