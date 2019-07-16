Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе и российском газе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства вечером 16 июля.

16 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.https://t.co/ohfqhGZwUc — Офіс Президента (@APUkraine) 16 июля 2019 г.

"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в "нормандской формате" (Франция, Германия, Россия и Украина – ред.) в Париже, которые должны дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба отметила, что Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость прогресса в вопросах обмена пленными и завершении отвода сил в районе Станице Луганской. "Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины", – добавили в пресс-службе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Сегодня "Газпром" сообщил о том, что "Северный поток-2", газопровод из РФ в ФРГ, построенный по дну Балтики в обход Украины и других транзитных стран, готов на две трети.