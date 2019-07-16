Сальмонелла пошла на перекур. Скандальный «Евро Кебаб» на Непокорённых сменил вывеску

Владельцы шавермы «Евро Кебаб», вероятно, поняли, что жителям Калининского района Петербурга будет непросто забыть скандал с массовым отравлением, поэтому решили сменить профиль и вывеску. Теперь на месте скандально известной точки общепита на Непокорённых, 6 красуется табличка «Евро Кальян».

Фотографиями с «Фонтанкой» 16 июля поделился читатель Олег. На снимках также видно объявление о ремонте, приклеенное на дверь заведения. Мужчина подозревает, что шаверма под прикрытием может открыться вновь и в самое ближайшее время.

Калининский суд Петербурга, напомним, приостановил деятельность кафе на 90 суток. Причиной стал сальмонеллёз, который тут нашли более полусотни клиентов, в том числе повар. 31 пострадавший попал в Боткинскую больницу. Владелец заведения Пётр Горбунов на заседание суда не явился.