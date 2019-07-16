Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер перейдет в другую команду. Об этом футболист заявил в интервью радиостанции La Oral Deportiva.

«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит». Уже долгое время я не играл хотя-бы десять матчей кряду. Пока я просто тренируюсь и жду новостей. Паредес своим примером доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины на тех же условиях, что и я. Вернуться в состав национальной сборной — это главное, чего я хочу. Где бы я не играл, я буду ждать вызова в сборную», — заявил Краневиттер в эфире.

По информации испанских СМИ, Краневиттер перейдёт в итальянскую «Дженоа», где играет другой бывший футболист «Зенита» – Доменико Кришито.

Напомним, Краневиттер подписал четырёхлетний контракт с российским «Зенитом» летом 2017 года. Трансфер обошелся в 8 млн евро. В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей, из которых всего два в основе.