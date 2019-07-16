Урсула фон дер Ляйен сменила Юнкера на посту председателя Еврокомиссии

Земельный банк ГК «Полис Групп» для реализации новых проектов в настоящее время сформирован на 3-4 года вперед. Для всех новых объектов, которые находятся в стадии проектирования и готовятся к запуску в 2019-м году и последующие годы, девелопер планирует применять BIM-технологии.