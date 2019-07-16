Урсула фон дер Ляйен сменила Юнкера на посту председателя Еврокомиссии
Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.
With 383 votes in favour, the European Parliament has elected Ursula von der Leyen president of the next European Commission in a secret ballot.— European Parliament (@Europarl_EN) 16 июля 2019 г.
Read the press release for details ?? https://t.co/UWNrC8uW4N pic.twitter.com/OMylDJgruO
Полномочия нынешнего руководителя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября. Урсула фон дер Ляйен займет кресло главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной на посту главы Минобороны Германии. Накануне она объявила об отставке вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте. Урсула фон дер Ляйен также стала первой женщиной на посту главу Еврокомиссии.