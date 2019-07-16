Тёпленькая пошла. Среднюю Подьяческую обдало водой из тепломагистрали

Одна из улиц в центре Петербурга ушла под воду вечером 16 июля. Теплосеть прорвало на Средней Подьяческой, улице в Адмиралтейском районе, из-за чего подтопленными оказались несколько припаркованных машин.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», дефект в районе дома номер 16 был выявлен в ходе подготовки систем теплоснабжения к отопительному периоду. Температура воды составляет 25 градусов и потому не представляет угрозы для людей. Автовладельцы могут рассчитывать на выплату страховки за реальный ущерб.