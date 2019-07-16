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Экс-главбуха «Седьмой студии» выпустили из-под ареста. Масляева тихо вернулась работать в театр

 

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву отпустили из-под домашнего ареста. Она единственная признала вину в хищении бюджетных средств и получила свободу последней.

О смягчении меры пресечения 16 июля сообщил адвокат Масляевой Юрий Ефименков. По его словам, его подзащитная теперь ограничена только подпиской о невыезде и уже вышла на работу в театр «У Никитинских ворот». Когда закончилась изоляция, адвокат в разговоре с ТАСС не уточнил. 

Режиссёр театра Марк Розовский в интервью «МК»  рассказал, что возвращение Масляевой, ранее отвечающей за финансы дистанционно, стало для него неожиданностью перед гастролями. Во Франции он выступает вторую неделю.

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Режиссёра Кирилла Серебренникова, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум отпустили под подписку в апреле. С бывший генпродюсер Алексея Малобродского ограничения сняли ещё раньше.

Масляева единственная из фигурантов, кто признал вину и пошёл на сделку со следствием. Её показания о хищении, как считает следствие, более 130 млн рублей, выделенных на экспериментальный проект по популяризации театрального искусства «Платформа», легли в основу обвинений Серебренникову.

Материалы в отношении неё суд рассматривал отдельно, не нашёл конкретики в обвинительном заключении и вернул дело в Генпрокуратуру. Женщина рассказала о «чёрной» и «белой» кассе, которые якобы были в «Седьмой студии», однако не смогла пояснить, как именно расхищались средства.

Дело «Седьмой студии» возбуждено в мае 2017 года. Мошенничество с бюджетными деньгами следствие ограничивает периодом с 2011 по 2014 год.

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