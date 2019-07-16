Экс-главбуха «Седьмой студии» выпустили из-под ареста. Масляева тихо вернулась работать в театр

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву отпустили из-под домашнего ареста. Она единственная признала вину в хищении бюджетных средств и получила свободу последней.

О смягчении меры пресечения 16 июля сообщил адвокат Масляевой Юрий Ефименков. По его словам, его подзащитная теперь ограничена только подпиской о невыезде и уже вышла на работу в театр «У Никитинских ворот». Когда закончилась изоляция, адвокат в разговоре с ТАСС не уточнил.

Режиссёр театра Марк Розовский в интервью «МК» рассказал, что возвращение Масляевой, ранее отвечающей за финансы дистанционно, стало для него неожиданностью перед гастролями. Во Франции он выступает вторую неделю.

Реклама



Режиссёра Кирилла Серебренникова, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум отпустили под подписку в апреле. С бывший генпродюсер Алексея Малобродского ограничения сняли ещё раньше.

Масляева единственная из фигурантов, кто признал вину и пошёл на сделку со следствием. Её показания о хищении, как считает следствие, более 130 млн рублей, выделенных на экспериментальный проект по популяризации театрального искусства «Платформа», легли в основу обвинений Серебренникову.

Материалы в отношении неё суд рассматривал отдельно, не нашёл конкретики в обвинительном заключении и вернул дело в Генпрокуратуру. Женщина рассказала о «чёрной» и «белой» кассе, которые якобы были в «Седьмой студии», однако не смогла пояснить, как именно расхищались средства.

Дело «Седьмой студии» возбуждено в мае 2017 года. Мошенничество с бюджетными деньгами следствие ограничивает периодом с 2011 по 2014 год.