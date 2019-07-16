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17.07.2019 10:07
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Двойная страховка. Мода угонять машины у самих себя бьет по карману автолюбителей

В полиции Петербурга создано спецподразделение по так называемым «самоугонам». Хобби жуликов оплачивают добропорядочные владельцы. Всплеск труднодоказуемых имитаций прямо сказывается на размере страховок.

Двойная страховка. Мода угонять машины у самих себя бьет по карману автолюбителей

Axel Heimken/DPA/TASS

По данным «Фонтанки», решение о создании специализированной группы по борьбе с самоугонами в региональном ГУ МВД приняли после знакомства со статистикой страховых компаний. Их убытки за последние полтора года резко поменяли окрас. Выплаты за хищения автомобилей бизнес- и премиального сегмента увеличились вдвое, а их доля в общей массе превысила треть. Угоны объединены схожей схемой: машины недавно взяты в кредит или лизинг, владельцы находятся в отпуске или выписывают доверенность на третье лицо, право на страховую выплату заявляется оперативно.

Как правило, «договорной» угон просчитывается еще до покупки машины. Собственником назначается номинал, готовый за небольшой процент исполнить роль потерпевшего. Ему выдаются наличные для первого взноса, суммы могут превышать 2 млн рублей. Так как требовательность банков к автокредитам существенно ниже, чем, допустим, к потребительским, платежеспособность покупателя не подвергается сомнению. 

С оформленного автомобиля снимается противоугонная система и подключается к автономному аккумулятору.  Машина уезжает заказчику за границу, как правило, в Среднюю Азию, и продается в среднем за полцены. В течение определенного времени имитируется эксплуатация авто в пределах Петербурга, и даже взносы за кредит исправно выплачиваются пару-тройку месяцев. Потом изображается угон. На этот день формальному владельцу сообщники создают железное алиби. Самое простое – отправляют в отпуск. Возвращаясь, он не находит машину на привычном месте, подает заявление в полицию и обращается за страховым возмещением. Эта схема прельщает минимальными рисками, в отличие от подделки документов для машин-двойников, изменения VIN-номера, боязни быть задержанным на дороге. До заказчика автомобиль едет по российским дорогам с настоящими документами и полным комплектом ключей.

Отчасти путь к инсценировкам открыла прокуратура Петербурга. Около двух лет назад она в попытке борьбы с имущественными преступлениями потребовала в течение суток возбуждать уголовные дела по кражам. Владелец авто автоматически получает статус потерпевшего и усиленной проверке на лжесвидетельствование не подвергается.

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Раскрытых мошенничеств в Петербурге – единицы. В начале 2017 года были похищены два автомобиля Lexus по цене более 6 млн рублей каждый. Их взяла в лизинг у Сбербанка коммерческая организация. После формальных процедур ее представитель подал на страховое возмещение. Сотрудник службы безопасности «Либерти страхование» проверил машины на сайте ГИБДД и увидел, что один из «Лексусов» задолго до подачи заявления об угоне был зафиксирован фотокамерой с превышением скорости в Северной Осетии. Расследователь связался с компанией, которая устанавливала спутниковую систему. В подлокотнике «Лексуса» остался автономный поисковый модуль, не найденный мошенниками. Он не подключен к бортовой системе автомобильного компьютера, работает от собственного источника питания и ежедневно отправляет сигнал через сотовую сеть о местонахождении машины. Путь «Лексуса» проследили и выяснили, что он давно пересек российско-грузинскую границу и больше не возвращался. Чтобы собрать доказательства, отменить уголовные дела по кражам и задержать группу «самоугонщиков», понадобилось почти полгода. 

Пока полиция думает, что делать с имитацией хищений, за «банкет» расплачиваются добросовестные покупатели авто. Как сообщили «Фонтанке» в одной из крупнейших петербургских страховых компаний, тарифы на страховку определенных марок автомобилей меняются довольно часто, каждые полгода или даже квартал, и меняются они в зависимости от количества подозрительных угонов.

«Например, мы выплачиваем в первом квартале 20 млн рублей за похищенные «Тойоты Ленд Крузер 200», – объясняет собеседник. – Соответственно, на следующий период включаем эти убытки в тариф для будущих покупателей, и для них полис КАСКО будет стоить уже тысяч на десять больше. Мы ориентируемся на показатели хищений и платим владельцам, признанным потерпевшими. Если полиция не может доказать мошенничество, мы обязаны признать угон страховым случаем. А доказывать мошенничество у районного следователя нет никакой мотивации. Если он проведет работу, разоблачит аферистов, то материалы передаст в тот район, где зарегистрирована страховая. Раскрытие следователю не зачтут. К тому же на каждого из них приходится в год примерно по 150 уголовных дел, связанных с угонами. Проще хищение списать на непознанное и оставить его «глухарем».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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