В августе собираются закрывать для ремонта Комендантский и Бухарестскую

Планируемые сроки проведения работ на крупных дорожных объектах, запланированные на этот год, объявлены 16 июля на общественных слушаниях проектов в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе инспекции, на эстакаде Ушаковской развязки (то есть на путепроводе вдоль Большой Невки) с 26 июля по 1 октября предполагается провести окраску металлоконструкций и ремонт дорожного покрытия. Дорожные работы «Мостотрест» намерен уложить в шесть дней, с 3 по 9 августа, а остальное время уйдёт на пескоструйные работы и покраску. Движение будут ограничивать, закрывая по 1,5 метра проезжей части с каждой стороны на весь период работ.

Эти сроки, впрочем, не окончательные. На слушаниях в ГАТИ Госавтоинспекция высказала замечания, попросив КРТИ провести экспертизу технических решений обоснованности сроков. Если КРТИ заверит, что сроки оптимальны, заявка будет согласована. Центр транспортного планирования полагает, что при заявленных сроках и ограничениях пробок не будет. Комитету дано два дня на дополнительную проработку вопроса.

На Российском путепроводе в Красногвардейском и Невском районах движение предполагается ограничивать поэтапно с 3 по 31 августа. Сначала фрезеровать и асфальтировать будут крайние полосы, потом внутренние. Подрядчик – ООО «АртСтрой-СПб».

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Литейный мост собираются красить с 30 июля по 1 октября, закрывая по одной полосе с каждой стороны (сначала в центр, потом из центра), притом что в прошлом году на нём ремонтировали разводной пролёт. На совещании дано поручение в будущем планировать работы на мостах в комплексе, а не вести каждый год локальные ремонты. Любопытно, что в 2011 году уже проводилась окраска моста без ограничения движения.

Перекрытый сейчас перекрёсток Ириновского и Индустриального проспектов в августе, с 1 по 4 число, хотят закрывать только по ночам, до 7 часов утра – чтобы заасфальтировать. Напомним, ООО «ЛСР-Строй» прокладывает там трамвайную инфраструктуру в рамках проекта «Чижик». Представители ГИБДД выразили опасение, что подрядчик не уложится в сроки, и придётся ограничивать движение в часы пик. В «ЛСР-Строй» заверили, что сроки будут соблюдены. На совещании принято решение, что ГАТИ и ГИБДД будут осуществлять контроль как подрядчика, так и автомобилистов – для недопущения нарушений ПДД и создания заторов.

Бухарестскую улицу на участке от проспекта Славы до улицы Димитрова ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» обещает отремонтировать в августе, со 2-го по 28-е: заменить асфальт, бордюрный камень и обновить тротуары. Закрывать участок собираются в выходные, 17-18 августа и 24-25 августа, ограничивать движение со 2 по 16 августа.

Улицу Типанова тоже будет ремонтировать «АБЗ-Дорстрой», и проезжую часть, и тротуары – с 24 июля по 11 сентября. Закрытий движения не планируется, только ограничения. К 1 сентября необходимо открыть основной ход улицы, а дальше работы продолжатся в местных проездах. На слушаниях было решено, что на следующей неделе ГАТИ совместно с КРТИ проведут совместный объезд объектов «АБЗ-Дорстроя».

Так же целиком, с тротуарами, отремонтируют Комендантский проспект. На это дано чуть больше месяца – с 22 июля по 30 августа. Движение будут ограничивать и в некоторые дни (для асфальтирования) закрывать:

с 3 августа до 6:00 4 августа – на участке от Шуваловского до Шаврова, включая перекрёсток;

с 6:00 4 августа до 6 августа – направление от Шаврова до Долгоозёрной;

с 7 по 9 августа – направление от Долгоозёрной до Шаврова;

с 10 августа по 6:00 11 августа – перекрёсток нечётной стороны Долгоозёрной и Комендатского;

с 6:00 11 августа до 6:00 14 августа – направление от Долгоозёрной до Комендантского;

с 6:00 14 августа до 6:00 17 августа – направление от Комендантской площади до Долгоозёрной улицы;

с 6:00 17 августа до 6:00 21 августа – местные проезды.

Что касается ограничений на Театральной площади, они продлеваются до 1 октября 2020 года. Работы ООО «МегаХаус» первоначально были взаимосвязаны с работами, ведущимися Консерваторией и «Метростроем», но все подрядчики просрочили распоряжения ГАТИ. ГУП «Водоканал» хочет выйти на улицу Глинки (чтобы провести водопровод к апарт-отелю Opera Palace) с 1 по 31 августа с ограничением движения и закрытием перекрёстка Глинки и Союза Печатников, но пока заявка не согласована.