Удравшего со стрельбой фальшивомонетчика полицейские забрали у подруги. Прыти ему добавил боевой опыт

Сотрудники экономической полиции Петербурга поймали того, кого накануне рассчитывали застать с фальшивыми купюрами. Кинематографически сбежавший от оперативников оказался не силён в прятках.

Как стало известно «Фонтанке», за полчаса до полуночи 15 июля правоохранители задержали автора стрельбы на Рижской. Предполагаемый фальшивомонетчик за день до этого не обманулся маскировкой "под штатских" и не дался в руки оперативников, запрыгнув в удачно подвернувшуюся машину.

Дальше везение его оставило, и скрыться у сожительницы не вышло. 31-летний мужчина доставлен в отдел и уже рассказывает о том, где расплачивался фальшивыми пятитысячными. Разжиться подделками удалось на том же сайте, который в начале месяца подвёл под пять уголовных дел SEO-программиста.

Сам подозреваемый, как оказалось, в 2008 году получил четыре года за разбой. Пока он проходит по делу о сбыте поддельных денег, но имеет все шансы дополнить его статьёй о насилии в отношении представителя власти. Травматическую «Осу», из которой, как предполагается, он отстреливался от оперативников, нашли при обыске в номере хостела на набережной Адмирала Лазарева.