Штаб Беглова собрал инициативы НКО в обмен на обещание бесплатно агитировать за врио

Предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова объявил, что заручился поддержкой десяти общественных организаций города. Об этом говорится на его официальном сайте, начавшем работать 16 июля.

На сайте опубликованы инициативы, которые эти некоммерческие организации предложили штабу включить в предвыборную программу Александра Беглова.

Для предложений НКО выдали специальные бланки, составленные в штабе. При этом в «шапке» бланка говорится: актив каждой организации, выступившей с инициативой, должен «выразить поддержку выдвижения Александра Беглова» и «безвозмездно предложить помощь в агитации».

Однако для некоторых организаций, которые уже перечислены среди поддержавших врио губернатора, это оказалось сюрпризом.

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«Так вопрос не ставился, – удивился руководитель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов в разговоре с «Фонтанкой». – Я думаю, что, если бы он так был сформулирован, не все бы однозначно под этим подписались».

Константинов объяснил, что присутствовал на встрече лидеров предвыборного штаба с творческой интеллигенцией 12 июля и действительно оформил свои предложения на специальном бланке, но «не помнит», чтобы в нем было написано о согласии помогать в агитации.

«Лично я готов поддерживать Беглова, так как за ним – серьезные ресурсы. Но с союзом я этого не обсуждал. Мы стараемся абстрагироваться от политической борьбы», – сказал Константинов.

Другие НКО, напротив, активно выразили готовность агитировать за Александра Беглова. Федерация «Восточное боевое единоборство», например, предложила «информационно поддержать» избирательную кампанию врио губернатора и разослать его предвыборное обращение детям, занимающимся в спортивных секциях, и их родителям.

Среди организаций, поддержавших врио губернатора, – Центр социальной адаптации инвалидов "Свет Надежды", отделения Всероссийского общества инвалидов и общества «Дети войны» в Выборгском районе, организация «Спортивная лига», Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивному, оздоровительному развитию "Нестор", Экспертный совет независимой оценки квалификаций в области физкультуры и спорта, "Центр культурных программ", АНО «Открой мир» и Фонд наследия культуры и искусства.

Поддержку штабу выразили и два бюджетных учреждения – училища олимпийского резерва №1 и №2 и школа фигурного катания.

Некоторые организации – небольшие, и не имеют даже сайта. Другие, напротив, давно получают финансовую поддержку из петербургского бюджета. Центр «Нестор», например, в прошлом году получил 2,2 млн рублей за счет грантов комитета по молодежной политике. Среди его проектов – образовательный симпозиум православной молодежи, а также молодежный крестный ход.