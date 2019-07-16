«Северный поток-2» построен на две трети

Компания "Газпром" построила газопровод "Северный поток-2" на 66,3%, отмечается в пресс-релизе концерна.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода – 66,3% от его общей протяженности", – говорится в сообщении.

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Напомним, что против "Северного потока-2" активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они призывают Европейский Союз заблокировать проект, заявляя, что это "газовая игла", которая увеличивает зависимость европейцев от поставок энергоносителей из РФ.

Украина в случае запуска двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2 – 3 млрд долл. дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, а это почти 3% ВВП. Введение в эксплуатацию "Северного потока-2", стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, намечено на конец 2019 года.