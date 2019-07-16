Небензя призвал Совбез ООН беспристрастно оценить украинский закон о языке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

"Все мы должны дать принципиальную и беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону", – сказал Небензя. "От нас с вами сегодня очень много зависит. Вы можете либо подыграть дискредитировавшим себя майданным политикам во главе с экс-президентом Порошенко и сделать вид, что закон о госязыке следует воспринимать спокойно и без критики, либо дать четкий сигнал, что борьба за сохранение национальной и культурной идентичности не должна сводиться к попранию прав русскоязычного населения", – подчеркнул он.

По его словам, принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины, текущую обстановку в стране и особенности многонационального украинского общества.

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"С тем чтобы не подыгрывать подобной извращенной и крайне опасной для Украины логике, предлагаем сегодня послать четкий сигнал о поддержке членами Совета Безопасности курса на единство и сплочение украинцев вместо их разделения. Только в этом случае мы не на словах, а на деле сможем доказать нашу общую приверженность минским договоренностям, от выполнения которых Украина всячески уклонялась", – указал Небензя.

16 июля на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России.