Путин поздравил петербургского синхрониста с мировым золотом

Президент России Владимир Путин 16 июля поздравил россиян Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с победой в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов на чемпионате мира в Кванджу.

"Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. Вы достойно справились с поставленными задачами. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы! Желаю вам удачи, новых спортивных свершений и всего самого доброго", – приводит официальный сайт Кремля слова Путина.

Напомним, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева накануне выиграли золотую медаль в микст-дуэтах синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта.