Россиянам задолжали более 2,5 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Росстата 16 июля.

«Задолженность по заработной плате на 1 июля 2019 года имелась перед 41 тысячью человек», — сказано в сообщении.

Большинство (48 процентов) — работники обрабатывающих производств. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6 процента). Самая большая суммарная задолженность образовалась в Центральном федеральном округе — 640,6 миллиона рублей, на Москву приходится более 274 миллионов. Меньше всего этот показатель оказался на Урале — 34,4 миллиона рублей.