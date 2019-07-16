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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» под Донецком

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе летом 2014 года, говорится в заявлении Совета Европы, обнародованном 16 июля.

«ЕС призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, а также полностью сотрудничать с проводимым расследованием. Также Евросоюз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур», — говорится в заявлении. Кроме того, в Совете Европы поприветствовали информацию о том, что власти Нидерландов возбудят уголовные дела в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета.

Следователи 19 июня этого года опубликовали имена тех, кого они подозревают в крушении самолета, – это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Все, кроме Харченко, – российские граждане. Следственная группа допускает, что крушение самолета могло быть ошибкой. Расследование трагедии еще не окончено.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о том, что «нет доказательств» вины России в катастрофе МН17 над Донбассом в 2014 году, оно последовало на следующий день после брифинга следственной группы.

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Справка:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Группа JIT (Joint Investigation Team, JIT) пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем ополченцев Донбасса. Российские аргументы, опровергающие эти выводы, международной следственной группой игнорируются.

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