Город Пу. Во что китайский туристический бизнес превратил Царское село

В пятичасовой очереди в Янтарную комнату китайским туристами доступны допуслуги. Прямо на территории Екатерининского парка их обслуживают соотечественники. Россиянам остается только наблюдать. Законных способов прекратить это ГМЗ «Царское село» не видит.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Понедельник — самый страшный день для Екатерининского дворца. В Эрмитаже и Петродворце — выходной, так что все китайские группы едут именно в Царское село, смотреть Янтарную комнату. У китайских туристов существует прямо-таки культ янтаря: они верят в его невероятные целебные свойства и специально для них в Петербурге работают «янтарные» магазины с заоблачными ценниками. Поэтому группы готовы часами ждать в очереди, лишь бы на несколько минут оказаться в уникальном янтарном интерьере. Чтобы скрасить ожидание, им предложат складные стульчики, еду и напитки прямо в очередь. Регламентом ГМЗ «Царское село» такой сервис не предусмотрен, и китайские «предприниматели» решили взять дело в свои руки.

Арифметика

Популярность Екатерининского дворца постепенно становится его проклятьем. В 2018 году его посетило 3,9 млн человек. С каждым годом желающих все больше. С мая по октябрь попасть сюда без очереди невозможно. Дворец построен по принципу анфилад: снаружи он кажется большим, а внутри очень узкий. Три года назад музей сделал научно выверенный расчет максимального числа людей, которые одновременно могут находиться в Екатерининском дворце. Получилось не более 950 человек, включая сотню сотрудников музея. Если эту цифру превысить, могут пострадать интерьеры дворца, а людей в случае экстренной ситуации не получится безопасно эвакуировать.

Официально Екатерининский дворец открывается для посещения в 10 утра. Для туристических групп предусмотрен отдельный вход со стороны плаца, для индивидуальных посетителей — из Екатерининского парка.

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Во дворец посетителей впускают строго дозированными группами, выдерживая временные интервалы. Предусмотрено два маршрута — полный и сокращенный, очередь на сокращенный меньше. На первый маршрут пускают каждые 15 минут 100 человек. На второй – каждые 15 минут не более 25 человек. Янтарная комната включена в оба маршрута. Все — дабы облегчить жизнь желающим увидеть чудо.

На практике же получается следующее. Китайских туристов высаживают из автобуса на Средней улице. Все начинается в 8 утра, надо успеть занять место в очереди пораньше. Но вместо того, чтобы свернуть направо, на плац, их китайские «гиды» уверенно двигаются к входу в Екатерининский парк. Опознать «гида» не сложно. Это молодой человек, реже — девушка, на шее — массивный кусок янтаря на веревочке, на запястьях — янтарные браслеты «шариками». Стоимость таких украшений в сувенирных магазинах, рассчитанных на китайцев, составляет от 100 до 500 тысяч рублей, это основа ассортимента. И носит их «гид», чтобы стимулировать в своих подопечных зависть и желание купить такие же.

Группы идут потоком. У Лицейского сада их атакуют «живые статуи» – два нагловатых парня, наряженных Серебряным Пушкиным и Бронзовым Пиратом. Лицо Пирата почему-то выкрашено ярко-желтой краской, нарушающей гармонию и без того нелепого образа, но это не мешает парням виснуть на туристах, а потом требовать деньги за фото.

Но самое интересно начнется в парке.

Самый страшный день

Хочешь увидеть Янтарную комнату — готовься к очередям. Без очереди можно попасть разве что в парк — у касс и турникетов, как правило, свободно. К Екатерининскому дворцу просто так не подойти: надо преодолеть длинный коридор из металлических заборчиков. Вход в коридор открывают ровно в полдень. А пока очередь копится за его пределами. В газон воткнута табличка с мотивирующей надписью: «Время ожидания более 4 часов». Очередь, состоящая преимущественно из китайцев, тянется мимо этой таблички и ныряет в Сиреневую аллею, растягиваясь на сотни метров. Люди ждут так давно, что уже успели обжиться. Китайцы сидят группами на крошечных складных стульчиках, закрывшись от солнца зонтиками. Вдоль очереди идет молодой человек азиатской внешности с большой синей сумкой из «Икеи». Остановившись у одной из групп, он выгружает палету с бутылками воды и большой мешок с упаковками печенья.

Расценки божеские. Аренда стульчика 50 рублей в час, за поллитра воды — 50 рублей, печенье — 50 рублей, вода плюс печенье — с 10% скидкой. Особо капризным могут принести пирожное за 150 рублей и дождевик за сотню. Курьеры с синими сумками к деньгам не прикасаются — все расчеты производятся по безналу, в парк заносят уже оплаченные заказы. Сумок так много, что их приходится возить на хозяйственных тележках.

Ждут сидя только китайские туристы, россиянам стульчик не дадут ни за 50, ни за 150 рублей, если они не знают как и кому заплатить. Впрочем, некоторые сидения пустуют — часть группы уходит гулять по парку. Добрые китайские старушки иногда разрешают менее везучим русским туристам посидеть, пока их нет.

В очереди на сокращенный маршрут — тоже китайские группы. Но там народу, действительно, меньше.

ГМЗ «Царское село», пытаясь решить проблему очередей во дворец, с 25 июля ввел продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по паспортным данным и не чаще раза в месяц. Но чисто технически китайским турлидерам это никак не помешает. Просто если раньше они могли купить билеты на группу заранее, то теперь всей очереди придется ждать, пока каждый китаец отоварится в кассе во дворце.

Наступает полдень. Очередь оживает и уплотняется. «Курьеры» бегают вдоль нее, собирая у турлидеров стопки складных стульчиков. Стульчики отправляются в синие сумки, сумки — крепятся на тележку. На глазах корреспондента «Фонтанки» китаянка подкатила такую тележку к выходу на Садовую улицу, охранник парка открыл воротца, нагруженную тележку принял снаружи соплеменник женщины, а ей тут же передал такую же, только пустую.

Корреспондент «Фонтанки» попытался договориться с одной из китайских предпринимательниц насчет стульчика. Та сначала запротестовала и даже попыталась вырвать телефон, чтобы ее не снимали, но потом уточнила: «Ты — гид?». И объяснила, как оформить заказ: достаточно позвонить человеку по имени Ва и через час стульчики принесут. Минимальная партия — 10 штук.

Видео: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Китайская индустрия в Пушкине, или, как его называют китайские туристы, «городе Пу», коснулась не только Екатерининского парка. В городе есть как минимум два ресторана, которые обслуживают только китайские туристические группы. В торговом центре на Оранжерейной, 58 на крыльце нет вывески, но в обеденное время сюда подъезжают туристические автобусы. На первом этаже торгуют шоколадными конфетами и кедровыми орешками, цены указаны в рублях и юанях. На втором — зал с накрытыми столами. Но девушка-китаянка за стойкой говорит, что здесь обслуживают только туристические группы. На стене висит объявление: «Ресторан временно закрыт по техническим причинам» – и номер телефона, по которому на эту тему можно поговорить. А в зале вовсю подают и едят.

Второй таинственный ресторан работает на Московской, 55. Вывески нет, китайских туристов привозит автобус и они вереницей заходят в неприметную дверь с торца здания. Здание, кстати, не простое — это особняк купца Кокарева, в августе прошлого года распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Снаружи видны следы неумелой, на взгляд со стороны, реставрации фасада. Внутри оборудованы два зала со столами и помещение с рукомойниками. Официант в фартуке, позаимствованном в известном американском фастфуде, выпроваживает случайных посетителей на улицу — здесь кормят только китайцев. Постороннему еду не подадут ни за какие деньги — кассы в таких ресторанах не предусмотрены, китайские турфирмы расплачиваются за свои группы по безналу.

Для разгоряченных посещением Янтарной комнаты китайцев в Пушкине предусмотрен и огромный магазин янтаря. Средняя цена янтарного кулона — 70-80 тысяч рублей. Но есть экспонаты, которые стоят в десятки раз больше. Чтобы с улицы не заходили посторонние, и тут на двери висит объявление: «Зал закрыт на реконструкцию». Однако внутри — идеальный порядок и комфортная для янтаря температура, в витринах лежат украшения, а девушки-консультанты внимательны и приятны.

Музей говорит

«Фонтанка» направила официальный запрос в ГМЗ «Царское село». В музее проблему не отрицают — и рассказали, как безуспешно пытались с ней бороться.

«В данный момент ситуация такова. Очередь на первый маршрут (ее занимают с 7-7.30) примерно с 10.30 до 16.00 составляет от 1100 до 1300 человек. Протяженность – 300 метров, – рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское село». – Порядок в ней контролируют 7-8 сотрудников службы безопасности. То есть на каждого сотрудника приходится примерно по 150 посетителей. Аналогичная ситуация на втором маршруте. То есть всего за порядком в очереди следят 15-16 сотрудников. Запретить проход на территорию парка со стульчиками, едой и водой нет законных оснований. Фактов передачи денег на территории музея нет, а значит, нет фактов незаконной торговли на музейной территории. А есть и пить на территории музея не запрещено. Как не запрещен вход на территорию с сумками, в которых находятся маленькие складные стульчики, еда и питье. Скорее всего, денежные расчеты происходят при входе в парк, на Садовой улице в районе Лицейской арки. Летом прошлого года, когда возникла ситуация со стульчиками и т.п., музей обратился с официальными письмами по этому поводу в администрацию Пушкинского района и ОМВД по Пушкинскому району. Был получен ответ, где указано, что «граждане, занимающиеся незаконной торговлей, не обнаружены. Нарушения общественного порядка не выявлено». А регламентировать очереди по национальным, возрастным, социальным признакам музей считает некорректным».

Юридических рычагов, чтобы выпроводить туристические группы из очереди для индивидуальных посетителей, у музея тоже нет. Количество продаваемых билетов не лимитировано, доказать, что два десятка китайцев — туристическая группа, а не друзья на выезде, не получится. В случае опасности гиды тут же опускают флажок и говорят: «Мы – индивидуальные посетители». «К сожалению, музей не имеет законных оснований для отказа им в обслуживании», – говорят в пресс-службе.

Предыстория вопроса

В среднем китайский турпоток в Россию растет на 20% ежегодно. В 2016 году Россия вообще стала популярнее Таиланда, а он всегда был одним из самых дешевых направлений для китайских туристов. Спустя год Москва и Петербург были признаны самыми посещаемыми китайцами городами мира. В первом полугодии 2017 года по официальным данным Северную столицу посетило около 500 тыс. гостей из КНР, что на 67% больше, чем за тот же период 2016 года. Как говорят участники рынка, причина – демпинговые цены на путевки.

Гости шокируют петербуржцев особенностями своего «бытового поведения», а китайские гиды во время экскурсий рассказывают своим соотечественникам полную ерунду.

Но главная проблема с китайскими туристами в том, что их поток растет, но не приносит в казну денег, так как прибыль оседает в карманах китайской туристической мафии. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как устроен этот бизнес и почему деньги китайский туристов, которые заполняют петербургские музеи и гостиницы, зачастую даже не покидают Поднебесную.

Ассоциация гидов-переводчиков жаловалась в петербургское управление ФАС на «трансграничный этнический картель», который объединяет гостиницы, рестораны, автобусные перевозки и сувенирные магазины. Отельеры, недовольные поведением китайских туристических групп, даже вводили «заградительные тарифы», чтобы те не бронировали у них номера. Попытки урегулировать ситуацию на государственном уровне не вызывали у профессионального туристического сообщества ничего, кроме раздражения и тревоги. Смольный в 2018 году пообещал победить теневой китайский бизнес в Петербурге с помощью платежной системы AliPay, однако это ситуацию не изменило.

«В том, что происходит сейчас в Пушкине, как в капле воды отражается сущность китайского въездного туризма в России, – говорит Елена Захарова, гид-переводчик, работающий с китайским языком. – По данным Ростуризма и ассоциации «Мир без границ» въездной поток из КНР уже превысил 700 тысяч человек в год и уверенно стремится к миллиону. Жаль только, что искомый миллион китайских туристов работает не на экономику России, не на ее инфраструктуру и турбизнес, не на создание рабочих мест для россиян. Российские компании и специалисты почти полностью отстранены от обслуживания китайских туристов – весь китайский турпоток в РФ сегодня принимают и обслуживают... граждане КНР и китайские полулегальные «турфирмы», беспрепятственно действующие в Москве, Петербурге, других городах. Конкуренция между этими фирмами идёт не по линии качества услуг, наполнения туров, создания новых маршрутов. Китайцы конкурируют между собой исключительно в ценовом поле, продавая туры уже ниже себестоимости, по демпинговым ценам, в результате чего Россия который год остаётся самым дешевым заграничным направлением на китайском туррынке. Недельный тур по маршруту Москва-Петербург до середины мая продавался в Китае за 2.500 юаней (порядка 400 долларов, включая авиабилет), летом цены на групповые туры начинаются от 6.000 юаней (около 1000 долларов).

Прибыль китайских турфирм по обе стороны границы формируется за счет доходов от продажи дополнительных экскурсий (Кремль, Пушкин, Большой Дворец в Петергофе – ничего этого в программах туров нет), комиссий с продаж янтаря в туристических магазинах и «налога» с каждого туриста в группе, который платят своим фирмам и турлидер, и «местный гид», каковыми для китайских групп в России безнаказанно работают китайцы. Российские гиды от представления своей страны туристам из КНР на данный момент отстранены повсеместно».

Пушкин посещают несколько тысяч китайцев ежедневно — и, как отмечает Елена Захарова, для 99 процентов китайских туристов это «допэкскурсия», за которую с них собирают от 700 юаней наличными (примерно 7000 рублей по среднегодовому курсу). Из этих 7.000 рублей России достается не более 1000 — именно столько стоит в кассе музея билет в Екатерининский Дворец для иностранца. Основная же часть денег, отданных туристами за экскурсию в Пушкин, оседает в карманах обслуживающих их китайских граждан и вывозится обратно в Китай.

«Да, пять часов под зонтиком на стульях – за свои же кровные сто евро. И не из любви к искусству или глубокого интереса к российской истории. Но лишь для того, чтобы – увидев Янтарную комнату – быть отвезенным за покупками в янтарный магазин», – говорит Елена Захарова.

Китайские турлидеры ведут свои группы через вход для индивидуальных посетителей, создавая очередь, по очень простой причине. Билеты для туристических групп продаются через отдельную компьютерную систему, доступ к которой имеют зарегистрированные в ней юрлица. А китайские компании, базирующиеся в Поднебесной и отправляющие туристов в Россию, не хотят этим заниматься.

Увидеть Янтарную комнату. Лайфхак

Но способ увидеть Янтарную комнату в высокий сезон и не потерять пять часов в очереди, все же есть. Музей увеличил часы работы: в летний период дворец открывается в 08.00 – для обслуживания групп туристических компаний и работает до 20.00 – для посетителей по билетам. В понедельник и среду работу продлили до 21. Если прийти в парк часам к пяти, когда основной поток китайских групп схлынул, можно попасть в Янтарную комнату быстрее. Длительность экскурсии по экспозиции Екатерининского дворца в период с октября по апрель составляет один час. В период летнего сезона музей вынужден ее сократить до 45 минут (и на первом, и на втором маршрутах). Среднее время пребывания в Янтарной комнате — 5-7 минут.

Если же вам не принципиально именно это легендарное помещение, все еще проще. С апреля 2019 года в Екатерининском дворце открыли третий маршрут. Он включает посещение залов великого князя Павла Петровича и отреставрированную церковь Воскресения Христова. Там очередей нет вообще.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»