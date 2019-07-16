Украинцы могли готовить покушения на вице-премьера Италии с помощью ракеты класса «воздух-воздух»

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что на него планировалось покушение, за которым стояли ультраправые силы. Полиция продемонстрировала ракету, которой хотели убить политика.

«Спецслужбы говорят об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь», – цитирует 16 июля заявление Сальвини итальянское издание Ansa.

На своей странице в Facebook он также опубликовал фотографию с ракетой класса «воздух-воздух», которую нашли в арсенале готовивших покушение людей.

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В ходе рейда полиции по северным городам Италии были арестованы два итальянца и швейцарец, которые, как считается, могут быть причастны к подготовке нападения.

Напомним, что Сальвини часто связывают с Кремлем за его пророссийскую позицию, например, он неоднократно выступал за снятие санкций. СМИ также сообщали, что его люди просили деньги у России на политическую кампанию. Сам Сальвини все обвинения отрицал. Партия Маттео Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%.