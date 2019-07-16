На востоке Канады самолет упал в озеро, четверо погибших

Четыре человека погибли и трое пропали без вести при падении легкомоторного самолета в восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом 16 июля сообщил телеканал CBC.

#BREAKING Four people are dead following the crash of an Air Sagenuay plane into Mistastin Lake, west of Natuashish in Labrador, on Monday night. https://t.co/sWoWD0jcHb — CBC News (@CBCNews) 16. Juli 2019

Инцидент произошел накануне вечером в отдаленном районе на севере провинции, самолет упал в озеро Мистастин. На его борту находились пилот и шесть пассажиров. По данным спасателей, четыре человека погибли, поиски еще троих продолжаются.

По факту авиакатастрофы начато расследование.